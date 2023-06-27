Российские Су-27 сопроводили самолет и два истребителя ВВС Великобритании над Черным морем

Военные не допустили нарушения государственной границы.

Два российских экипажа боевых самолетов Су-27 сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, летавших над акваторией Черного моря. Соответствующее заявление сделали представители Национального центра управления обороной страны. Военнослужащие подчеркнули, что 26 числа средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. пресс-служба Минобороны России

Известно, что летчики отечественных истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. После приближения российской авиации иностранцы совершили разворот от границы России. Затем самолеты РФ благополучно вернулись на аэродром базирования.

Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России