Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 "Центральной" группировки войск ликвидировали при помощи авиационного удара на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции украинские пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка, огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Известно также, что боевые экипажи штурмовой и армейской авиации группировки совершили ракетные удары по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Вблизи населенного пункта Червоная Диброва российский экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины.

Минобороны объявило летно-тактические учения в небе над Балтикой.

Фото и видео: Минобороны России