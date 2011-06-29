Минобороны объявило летно-тактические учения в небе над Балтикой

Военные рассказали о подготовке пилотов Су-27.

В российских летно-тактических учениях над акваторией Балтийского моря принимают участие экипажи самолетов Су-27. Об этом журналистам рассказали представители министерства по обороне. Военнослужащие подчеркнули, что основной целью тренировок пилотов является проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач. Боевые воздушные средства выполнили стрельбы из своего вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника.

Помимо совершенствования летной выучки экипажи высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что с 12 по 23 июня состоялись крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения Air Defender 23. Они прошли на территории Германии. В маневрах приняли участие более 20 стран — членов Североатлантического альянса, а также 10 тысяч военных и порядка 250 самолетов, в том числе новейшие F-35 американского производства. Районы военных учений были закрыты для гражданского воздушного движения.

Минобороны показало кадры подрыва американского бронемобиля Oshkosh в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России