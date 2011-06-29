Военные подбили колонну ВСУ с новой иностранной техникой.

Российские военнослужащие из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции колонну боевой техники Вооруженных сил Украины иностранного производства. В социальных сетях появились кадры ликвидации того, как бронированный автомобиль Oshkosh американского производства, возглавлявший группу, подрывается на мине. Этот инцидент позволил нарушить строй ВСУ, так как многие солдаты противника начали бежать, попадая в ловушку.

Часть колонны подорвалась на ТМ — отработали с ПТУРов. Данный вид техники подорвался на мине. Экипаж выбежал и, как большинство экипажей противника, дали деру. стрелок-штурмовик с позывным "Лаврик"

На кадрах, снятых вблизи военными, заметно, что два колеса у поврежденного Oshkosh оказались пробиты. На технике зарубежного производства видны следы от осколков. Один из очевидец за кадром произносит "только с растаможки". Подобные бронеавтомобили армии обычно используют для высадки пехоты задней части кузова он может перевозить еще минимум шестерых, броневики также можно использовать для подвоза боеприпасов. Герой России капитан Руслан Курбанов помог бойцам вытащить бронеавтомобиль с поля боя, а после изучения техники объяснил, что она его не впечатлила.

Она настолько убогая. У них электрооборудование. При осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться... Руслан Курбанов, капитан

Эксперт подчеркнул, что практически вся британская колесная техника имеет пневмоподвеску, подушки которой выходят из строя при попадании осколков. Он добавил, что иностранную трофейную технику военные используют либо для собственных нужд, либо отправляют на анализ.

МО РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника.

Фото и видео: Минобороны России