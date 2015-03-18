Игорь Конашенков рассказал о ликвидации техники противника на СВО.

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили 24 украинских беспилотника. Такими статистическими данными с журналистами на регулярном брифинге от 24 июня поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что в общей сложности за все время СВО военным удалось поразить 44 самолета противника, 240 вертолетов, 4 775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 319 танков ВСУ.

...Уничтожены... в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлевка, Соледар, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ управляемой ракетой на Времевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России