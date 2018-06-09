МО РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ управляемой ракетой на Времевском направлении

Игорь Конашенков рассказал об отражении атак ВСУ на Времевском выступе.

Российский экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ликвидировал танк Вооруженных сил Украины, который предпринимал попытки вести огонь по позициям российских сил на Времевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Кадры выполнения боевой задачи специалисты опубликовали в Telegram-канале профильного ведомства.

Экипаж вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских войск. пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга с журналистами от 24 июня кпоминал о том, что за минувшие сутки на СВО российские представители успешно отбили три атаки противника на Времевском выступе.

В Хмельницкой области силы РФ уничтожили склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.

Фото и видео: Минобороны России