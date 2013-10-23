Игорь Конашенков рассказал о выполнении миссии в Сумской области.

Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию украинского ракетного зенитного комплекса С-300 в ходе специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 30 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что РЛС противника располагалась вблизи района Лебедина в Сумской области.

В районах населенных пунктов Веселое и Часов Яр Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперты пояснили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск за день также поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах СВО.

СМИ: артиллерия ВС РФ уничтожила колонну ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России