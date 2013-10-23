СМИ: артиллерия ВС РФ уничтожила колонну ВСУ в ДНР

Стрельба по позициям ВСУ выполнена при помощи "Гиацинта-Б".

Артиллеристы Вооруженных сил России России уничтожили колонну Вооруженных сил Украины, находящейся на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей". Уточняется, что миссия выполнена бойцами Западного военного округа в ходе проведения специальной операции из 152-мм установки "Гиацинт-Б". Уточняется, что цель была ликвидирована сразу. После обстрела ВС РФ отошли от занимаемой позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.

Поступил приказ погасить колонну техники, нам передали координаты, мы навелись одним орудием. Подбили ее, от старших пришла корректировка. И, соответственно, мы добиваем сообщение военнослужащего ЗВО

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за сутки потеряли сто человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости