Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что за последние сутки проведения специальной военной операции на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины потеряли сто человек. Соответствующую статистику журналистам в ходе регулярного брифинга от 30 декабря сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что в первом случае была ликвидирована живая сила противника до 60 человек, а также техника боевого подразделения 14-й механизированной бригады, расположенной около населенного пункта Петропавловка, а также 92-й механизированной бригады вблизи Кругляковки Харьковской области. Там ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, двух пикапов.

На Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Ямполовка ДНР ударами российской авиации и артиллерии по скоплению 110-й бригады теробороны уничтожено более 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: 29 декабря нанесли удары по объектам Украины, обеспечивающим работу ОПК.

Фото и видео: Минобороны России