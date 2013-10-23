МО РФ: 29 декабря нанесли удары по объектам Украины, обеспечивающим работу ОПК

Игорь Конашенков сообщил о целях миссии.

В пресс-службе российского министерства по обороне рассказали о том, что днем 29 декабря Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам Украины, обеспечивающим работу ОПК (оборонно-промышленного комплекса страны), военного управления и энергетической безопасности. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга от 30 декабря.

Российские военные 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, отчиталось Минобороны России.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Специалист пояснил, что в результате воздушного удара на Украине было прекращено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также остановлена переброска резервных боевых сил из западных регионов страны. Генерал-лейтенант добавил, что поставленные для украинских войск иностранные виды вооружения казались заблокированы в тылу.

В Минобороны Белоруссии назвали версии инцидента с украинской ракетой.

Фото и видео: Минобороны России