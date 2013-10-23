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МО РФ: 29 декабря нанесли удары по объектам Украины, обеспечивающим работу ОПК

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Игорь Конашенков сообщил о целях миссии.

В пресс-службе российского министерства по обороне рассказали о том, что днем 29 декабря Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам Украины, обеспечивающим работу ОПК (оборонно-промышленного комплекса страны), военного управления и энергетической безопасности. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга от 30 декабря.
Российские военные 29 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, отчиталось Минобороны России.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Специалист пояснил, что в результате воздушного удара на Украине было прекращено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также остановлена переброска резервных боевых сил из западных регионов страны. Генерал-лейтенант добавил, что поставленные для украинских войск иностранные виды вооружения казались заблокированы в тылу.

В Минобороны Белоруссии назвали версии инцидента с украинской ракетой.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны, опк, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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