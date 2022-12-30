В Минобороны Белоруссии назвали версии инцидента с украинской ракетой

Кирилл Казанцев рассказал о штатной работы ПВО во время инцидента с упавшей украинской ракетой.

В Минобороны Белоруссии назвали версии инцидента с упавшей на территории страны украинской ракетой. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале военного ведомства в республике. Начальник управления зенитных ракетных войск Вооруженных сил страны Кирилл Казанцев отметил, что инциденту "остаются вопросы". Минск полагает, что не следует исключать версию о преднамеренной провокации со стороны киевского режима. Эксперт уточнил, что во время происшествия боевые расчеты противовоздушных сил Белоруссии работали в штатном режиме и смогли успешно обнаружить цель в воздухе.

По данному инциденту остаются вопросы. Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины. Кирилл Казанцев, представитель Минобороны Белоруссии

Напомним, что днем 29 декабря войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали в Брестской области. Позже было установлено, что речь идет об управляемой зенитной ракете С-300, которую использует украинская сторона. Александр Лукашенко поручил Следственный комитет разобраться в ситуации и установить ответственные лица. В результате падения ракеты никто не пострадал.

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Фото и видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

