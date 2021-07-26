Минобороны показали боевую работу многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России

Представители пресс-службы министерства по обороне России показали боевую работу многоцелевых истребителей Су-35С от Воздушно-космических сил России, которые принимают участие в ходе специальной военной операции на территории Украины. По данным военного ведомства, летчики выполняют задания по воздушному патрулированию и прикрытию действий штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации, когда борта выполняют удары по объектам ВСУ. Уточним, что полеты истребителей ведутся с подвешенными ракетами различного класса.
В ходе одного из полетов при обнаружении воздушной цели экипаж Су-35С идентифицировал ее как самолет противника и уничтожил ракетным вооружением.
пресс-служба Минобороны России
Минобороны Белоруссии сообщило, что упавшая украинская ракета С-300 была сбита ПВО страны.
Фото и видео: Минобороны России
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