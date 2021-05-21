Минобороны Белоруссии сообщило, что упавшая украинская ракета С-300 была сбита ПВО страны

Военные расскажут подробности инцидента позже.

Министерство по обороне Белоруссии рассказало о том, что упавшая украинская ракета С-300 была сбита противовоздушной системой страны. Обломки приземлились на территории Брестской области около 10 часов утра по местному времени (которое совпадает с московским). В рамках проверочных мероприятий военные предварительно установили, что речь идет о зенитной управляемой ракете киевского режима, выпущенной с территории Украины. В ближайшее время власти страны планируют сообщить детали инцидента.

Силами войск ПВО была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района. пресс-служба минобороны Белоруссии

Минобороны показало занятия российских военнослужащих по тактической подготовке на полигонах Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Sputnik Ближнее Зарубежье