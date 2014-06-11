По завершению стрельбы проводится тщательный анализ и разбор ошибок.

Минобороны показало занятия российских военнослужащих по тактической подготовке на полигонах Белоруссии.

На опубликованных кадрах войска начинают наступление по команде "К бою!", стреляя как с ходу, так и во время коротких остановок. Таким образом они пытаются подавить условного противника. По завершению стрельбы проводится тщательный анализ и разбор ошибок, затем бойцы возвращаются на исходную.

Также в Минобороны отметили, что российские военные оттачивают ведение огня каждый день. Они стреляют из пулеметов, автоматов и ручных противотанковых гранатометов.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракета "Союз-2.1б" с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк.

Видео: Минобороны России