Ракета "Союз-2.1б" с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк

Минобороны РФ отправило военный аппарат в космос в третий раз за месяц.

Российская ракета-носитель в интересах министерства по обороне "Союз-2.1б" с космическими аппаратами стартовала с территории космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы военного ведомства. Известно, что миссия выполнялась сотрудниками Воздушно-космических сил РФ.

1 декабря 2022 г. с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". пресс-служба Минобороны России

Напомним, что данное мероприятие стало третьим по счету за последний месяц. Прошлый старт ракеты состоялся 28 ноября. Тогда военные вывели на околоземную орбиту космический аппарат, также в интересах Минобороны. Ранее - ракета-носитель отправилась на орбиту 2 ноября.

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Фото и видео: Минобороны России