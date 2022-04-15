ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации семи военных объектов.

Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Донецкой области. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 15 апреля официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, то ракетный тактический комплекс противника находился вблизи населенного пункта Ясеновое на Донбассе. Цель поражена высокоточным оружием воздушного базирования.

Ракетами поражены семь объектов противника. Среди них: пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что в районах украинских населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское силами ВС РФ уничтожены скопления военной техники и вооружения, а на территориях Николаева и Парутино - склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.

Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию.

Фото и видео: Минобороны России

