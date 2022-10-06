ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном

Вооруженные силы России за сутки специальной операции уничтожили до 30 украинских военных у населенного пункта Новая Каменка, расположенного около города Херсона. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 5 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что операция произведена в рамках отражения атаки противника на андреевско-криворожском направлении.Кроме погибшего личного состава ВСУ заявлена ликвидация двух танков, четырех машин боевой пехоты.
На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300".
Фото и видео: Минобороны России
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