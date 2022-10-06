ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном

Игорь Конашенков рассказал об отражении атак ВСУ на андреево-криворожском направлении.

Вооруженные силы России за сутки специальной операции уничтожили до 30 украинских военных у населенного пункта Новая Каменка, расположенного около города Херсона. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 5 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что операция произведена в рамках отражения атаки противника на андреевско-криворожском направлении.Кроме погибшего личного состава ВСУ заявлена ликвидация двух танков, четырех машин боевой пехоты.

На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300".

Фото и видео: Минобороны России