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Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300"

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Также истребительная авиация за сутки сбила Су-25 и Су-24.

Вооруженные силы России уничтожили украинские зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1" и радиолокатор зенитно-ракетного комплекса "С-300". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Бук-М1" был обнаружен в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР). "С-300" уничтожили в районе населенного пункта Александровка.

Также Конашенков добавил, что истребительная авиация за сутки сбила Су-25 и Су-24.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: бук-м1, игорь конашенков, минобороны россии, с-300
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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