Минобороны РФ: на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ

На Лисичанском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили до 90 военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Григоровка был нанесен ракетный удар по живой силе и технике механизированной бригады украинских войск. Уничтожены три танка и шесть бронированных машин.
Ранее Шойгу заявил, что мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних.
Видео: Минобороны России
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