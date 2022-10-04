Минобороны РФ: на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ

В районе населенного пункта Григоровка был нанесен ракетный удар.

На Лисичанском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили до 90 военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Григоровка был нанесен ракетный удар по живой силе и технике механизированной бригады украинских войск. Уничтожены три танка и шесть бронированных машин.

Ранее Шойгу заявил, что мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних.

Видео: Минобороны России