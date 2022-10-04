Шойгу: мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних

Военнослужащие, призванные в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции исключительно после боевого слаживания. При этом они будут действовать совместно с уже задействованными в регионах Донбасса, Запорожской и Херсонской областях боевыми подразделениями. Информацией чиновник поделился в ходе селекторного совещания министерства по обороне с коллегами.
В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
Глава профильного ведомства потребовал от командующих войсками российских военных округов и Северного флота обеспечить оперативную адаптацию новобранцев к боевой обстановке, а также провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров, обладающих боевым опытом.
Шойгу: добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации.
Фото и видео: Минобороны России
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