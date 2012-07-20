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Шойгу: добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации

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Глава Минобороны РФ рассказал о том, что не следует отказывать гражданам, которые хотят пойти на СВО.

Множество российских добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации. Соответствующее заявление в ходе регулярного селекторного совещания в министерстве по обороне сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник призвал коллег не отказывать никому из этих граждан, за исключением наличия серьезных обоснований против этого.

В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Глава Минобороны России дал поручение Главному управлению контрольной и надзорной деятельности Вооруженных сил РФ тщательно контролировать весь комплекс мероприятий, связанных с частичной мобилизацией.

Шойгу: ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: добровольцы, минобороны, сергей шойгу, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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