Шойгу: добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации

Глава Минобороны РФ рассказал о том, что не следует отказывать гражданам, которые хотят пойти на СВО.

Множество российских добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации. Соответствующее заявление в ходе регулярного селекторного совещания в министерстве по обороне сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник призвал коллег не отказывать никому из этих граждан, за исключением наличия серьезных обоснований против этого.

В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Глава Минобороны России дал поручение Главному управлению контрольной и надзорной деятельности Вооруженных сил РФ тщательно контролировать весь комплекс мероприятий, связанных с частичной мобилизацией.

Шойгу: ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов.

Фото и видео: Минобороны России