  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:49
36
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу: ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов

0 0

Военные сбили более сотни ракет РСЗО.

В дни проведения референдумов, которые состоялись на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, военными были сбиты семь самолётов Вооруженных сил Украины, свыше сотни реактивных снарядов, включая РСЗО HIMARS американского производства. Соответствующей информацией с коллегами в рамках селекторного совещания поделился министр по обороне Сергей Шойгу. Он пояснил, что такая работа со стороны ВС РФ помогла спасти многие жизни в регионах.

Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". 

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу: срочники не будут служить в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, всу, донбасс, минобороны, референдум, рсзо, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии