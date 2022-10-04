Шойгу: ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов

Военные сбили более сотни ракет РСЗО.

В дни проведения референдумов, которые состоялись на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, военными были сбиты семь самолётов Вооруженных сил Украины, свыше сотни реактивных снарядов, включая РСЗО HIMARS американского производства. Соответствующей информацией с коллегами в рамках селекторного совещания поделился министр по обороне Сергей Шойгу. Он пояснил, что такая работа со стороны ВС РФ помогла спасти многие жизни в регионах.

Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу: срочники не будут служить в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России