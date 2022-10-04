Шойгу: срочники не будут служить в зоне спецоперации

Глава Минобороны РФ рассказал о про новый осенний призыв.

В ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники возвращаются по домам, эти военнослужащие не будут призываться далее на территорию специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе селекторного совещания в министерстве по обороне рассказал Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что новые призывники будут служить в боевых подразделениях, которые не задействованы в СВО.

Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в СВО. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт обратил внимание коллег и российские командование на необходимость своевременного увольнения в запас всех граждан, совершивших службу. Далее они будут поставлены на учет по месту проживания. Сергей Шойгу уточнил, что осенний призыв в 2022 году начнется на месяц позже из-за ранее объявленной частичной мобилизации населения. Увольнение в запас будет происходить в период с октября по декабрь. Военные планируют набрать в новом призыве 120 тысяч человек. Этот показатель на 7,5 тысяч меньше, чем фиксировалось в прошлом году за аналогичный период времени.

В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России