В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации

Сергей Шойгу поделился статистикой об уже призванных в ряды ВС РФ россиян на СВО.

В Вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации. Соответствующей информацией с коллегами в ходе селекторного совещания в военном ведомстве поделился Сергей Шойгу. Он дал поручение соответствующим должностным лицам обеспечить солдат необходимыми комплектами одежды и обуви, а также другим необходимым имуществом. Прибывшие на службу будут назначены на воинские должности.

В соответствии с указом президента РФ с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в ВС прибыло свыше 200 тысяч человек. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ напомнил о том, что обучение личного состава сформированных боевых подразделений проводится на 80 российских полигонах и в шести учебных центрах.

Стало известно, призовут ли женщин в ходе частичной мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России