В ВС России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации

В Вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч призванных по частичной мобилизации. Соответствующей информацией с коллегами в ходе селекторного совещания в военном ведомстве поделился Сергей Шойгу. Он дал поручение соответствующим должностным лицам обеспечить солдат необходимыми комплектами одежды и обуви, а также другим необходимым имуществом. Прибывшие на службу будут назначены на воинские должности.
В соответствии с указом президента РФ с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в ВС прибыло свыше 200 тысяч человек.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Глава Минобороны РФ напомнил о том, что обучение личного состава сформированных боевых подразделений проводится на 80 российских полигонах и в шести учебных центрах.
Стало известно, призовут ли женщин в ходе частичной мобилизации.
Фото и видео: Минобороны России
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