Игорь Конашенков рассказал о ракетном ударе по позициям ВСУ на СВО.

Вооруженные силы России ракетными ударами по пункту временной дислокации украинских военных и складу вооружения ликвидировали до 200 человек из рядов местных националистов, свыше 30 тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии, 23 единицы боевой техники. Соответствующей статистикой с журналистами в ходе регулярного брифинга от 30 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что операция проводилась на территории города Краматорск над силами 81-ой аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

Ракетными ударами по складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, уничтожено до двухсот националистов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России