ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС

Игорь Конашенков рассказал о подавлении позиций ВСУ в регионе.

Украинская артиллерия вновь обстреляла город Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков от 30 сентября. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ответным огнем Вооруженные силы РФ подавали позиции противника. В настоящее время радиационная обстановка на режимном объекте остается в норме.

…Обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России