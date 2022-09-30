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ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Энергодара и ЗАЭС

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Игорь Конашенков рассказал о подавлении позиций ВСУ в регионе.

Украинская артиллерия вновь обстреляла город Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков от 30 сентября. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ответным огнем Вооруженные силы РФ подавали позиции противника. В настоящее время радиационная обстановка на режимном объекте остается в норме.

…Обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская аэс, игорь конашенков, минобороны, энергодар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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