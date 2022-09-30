Минобороны РФ показало работу мотострелков с применением "Солнцепеков", Т-72 и БМП на СВО

ВС РФ захватили в плен четырех человек из ВСУ.

Российское министерство по обороне показало работу мотострелковых подразделений с использованием тяжелых "Солнцепеков", Т-72 и боевых машин пехоты в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Известно, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применяют артиллерию, реактивные залповые огнеметные системы "Град".

Для уничтожения огневых средств ВСУ военнослужащие ЦВО используют около 10 видов вооружения. Танки Т-72 и БМП ведут огонь по укреплениям и живой силе противника. пресс-служба Минобороны РФ

В СВО также задействованы боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет". При помощи прицельного огня бойцы поражают силы ВСУ, бронетехнику противника. На размещенном в социальных сетях ролике продемонстрировано, как ликвидируется бригада Вооруженных сил Украины, которая пыталась прорвать оборону. ВС РФ успешно отразили удар, а противник понес значительные потери. Военным удалось взять в плен четырех человек, включая одного офицера.

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске.

Фото и видео: Минобороны России