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ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске

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Ликвидирована живая сила 92-й механизированной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц боевой техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 29 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполена на территории города Купянск в Харьковской области во время специальной военной операции.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска уничтожено более 70 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС РФ уничтожили украинскую РЛС С-300 в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянск, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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