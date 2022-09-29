ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Купянске

Ликвидирована живая сила 92-й механизированной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили свыше 70 украинских военных и 14 единиц боевой техники в пункте временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 29 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполена на территории города Купянск в Харьковской области во время специальной военной операции.

В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС РФ уничтожили украинскую РЛС С-300 в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России