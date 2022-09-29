ВС РФ уничтожили украинскую РЛС С-300 в Николаевской области

Игорь Конашенков рассказал об операции под Владимировкой.

Российские Вооруженные силы уничтожили радиолокационную станцию украинской С-300 в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 сентября. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что техника РЛС была установлена противником на территории населенного пункта Владимировка.

В районе Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России