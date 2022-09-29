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ВС РФ уничтожили украинскую РЛС С-300 в Николаевской области

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Игорь Конашенков рассказал об операции под Владимировкой.

Российские Вооруженные силы уничтожили радиолокационную станцию украинской С-300 в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 сентября. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что техника РЛС была установлена противником на территории населенного пункта Владимировка.

В районе Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: ввладимировка, всу, игорь конашенков, минобороны, николаевская область, с-300
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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