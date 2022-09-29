ВС России подавили батарею HIMARS в Днепропетровской области

Игорь Конашенков рассказал л ликвидации РСЗО американского производства.

Вооруженные силы России подавили батарею реактивной системы западного огня HIMARS в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил в ходе регулярного брифинга от 29 сентября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что военные провели операцию в рамках контрбатарейной борьбы с противником.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России