ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации иностранцев на СВО.

Воздушно-космические силы России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" (запрещенная в РФ террористическая организация, военные находятся на стороне ВСУ), размещенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что миссия выполнялась в районе Николаевки за счет использования высокоточного оружия.

Ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" в районе населённого пункта Николаевка ДНР уничтожено до 80 боевиков. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России