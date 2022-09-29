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ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации иностранцев на СВО.

Воздушно-космические силы России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" (запрещенная в РФ террористическая организация, военные находятся на стороне ВСУ), размещенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что миссия выполнялась в районе Николаевки за счет использования высокоточного оружия.

Ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" в районе населённого пункта Николаевка ДНР уничтожено до 80 боевиков.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, иностранные наемники, иностранный легион, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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