ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР

Воздушно-космические силы России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" (запрещенная в РФ террористическая организация, военные находятся на стороне ВСУ), размещенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что миссия выполнялась в районе Николаевки за счет использования высокоточного оружия.
Ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" в районе населённого пункта Николаевка ДНР уничтожено до 80 боевиков.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.
Фото и видео: Минобороны России
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