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Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

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Экипажи ЗВО выполняют миссии в ходе СВО.

Российское министерство по обороне показало на видео работу ударных отечественных вертолетов Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что экипажи бортов Западного военного округа (ЗВО) открывали ракетный огонь по позициям украинских военнослужащих и местных националистов, а также опорным пунктам противника и бронированной технике ВСУ. Все полеты выполняются летчиками на предельно малых высотах.

Напомним, что ранее пресс-служба Минобороны РФ показало кадры боевой работы истребителей Су-35С с использованием высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: вертолёт, западный военный округ, зво, ка-52, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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