Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

Экипажи ЗВО выполняют миссии в ходе СВО.

Российское министерство по обороне показало на видео работу ударных отечественных вертолетов Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что экипажи бортов Западного военного округа (ЗВО) открывали ракетный огонь по позициям украинских военнослужащих и местных националистов, а также опорным пунктам противника и бронированной технике ВСУ. Все полеты выполняются летчиками на предельно малых высотах.

Напомним, что ранее пресс-служба Минобороны РФ показало кадры боевой работы истребителей Су-35С с использованием высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Фото и видео: Минобороны России

