Истребители Су-35С уничтожили объекты военной инфраструктуры ВСУ

В Минобороны РФ рассказали о работе боевой авиации в ходе СВО.

Российские истребители Су-35С от Вооруженных сил уничтожили объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции на территории Украины. В пресс-службе министерства по обороне рассказали, что бойцы наносят удары за счет использования высокоточного оружия. Вылеты оперативно-тактической авиации производятся с местного аэродрома временного базирования. Миссии выполняются вне зависимости от времени суток или погодных условий.

Специалисты уточнили, что перед вылетом боевая авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава. Эксперты изучают готовность к работе всех систем воздушных комплексов, подвеску средств поражения и заправляют самолеты.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения РЛС комплексов ПВО экипажи применяют управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". пресс-служба Минобороны РФ

Военные напомнили, что после того, как цель поражена, летчик получает от командования приказ вернуться на аэродром базирования. Затем российский истребитель готовят к следующему вылету.

Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России