Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ

Военные уничтожили в ходе СВО личный состав и технику противника.

Российское министерство по обороне показало, как подразделения военно-воздушных войск уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. В пресс-службе ведомства уточнили, что десантные подразделения разбили позиции противника, расположенные в лесополосе. В операции были задействованы гранаты, которые солдаты сбросили на ВСУ с квадрокоптеров.

БПЛА обнаружили укрывшиеся позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты добавили, что в результате артиллерийского обстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники ВСУ.

Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО.

Фото и видео: Минобороны России