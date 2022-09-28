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Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ

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Военные уничтожили в ходе СВО личный состав и технику противника.

Российское министерство по обороне показало, как подразделения военно-воздушных войск уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. В пресс-службе ведомства уточнили, что десантные подразделения разбили позиции противника, расположенные в лесополосе. В операции были задействованы гранаты, которые солдаты сбросили на ВСУ с квадрокоптеров.

БПЛА обнаружили укрывшиеся позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. 

пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты добавили, что в результате артиллерийского обстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники ВСУ.

Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вдв, всу, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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