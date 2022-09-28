Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожили позиции ВСУ

Российское министерство по обороне показало, как подразделения военно-воздушных войск уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. В пресс-службе ведомства уточнили, что десантные подразделения разбили позиции противника, расположенные в лесополосе. В операции были задействованы гранаты, которые солдаты сбросили на ВСУ с квадрокоптеров.
БПЛА обнаружили укрывшиеся позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар.
пресс-служба Минобороны РФ
Специалисты добавили, что в результате артиллерийского обстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники ВСУ.
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО.
Фото и видео: Минобороны России
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