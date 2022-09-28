Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО

В Минобороны РФ рассказали о подготовке граждан к службе.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в Западном военном округе. Об этом рассказали представители пресс-службы профильного ведомства. Чиновник прибыл на тренировки призванных из запаса ВС РФ граждан, частично мобилизованных по приказу президента Владимира Путина. Он посетил практические мероприятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Известно, что обучение проводится в условиях повышенной интенсивности, в том числе и в темное время суток.

Сергей Шойгу обратил особое внимание командования ЗВО на размещение и обеспечение мобилизованных солдат горячим питанием как в расположении части, так и на учебных полигонах. Министр также заслушал доклад своего заместителя, генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковника Ивана Бувальцева.

Глава СПЧ обратился к Шойгу с просьбой исключить формальный подход к частичной мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России