Игорь Конашенков сообщил о блокировке движения по железной дороге в Гавриловке.

Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами от 13 августа сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что в районе местной железнодорожной станции Гавриловка высокоточные ракеты большой дальности морского и наземного базирования ВС РФ, а также РСЗО (реактивных систем залпового огня) ликвидировали личный состав ВСУ. При этом также ранено 300 противников. На текущий момент движение по указанному участку дороги заблокировано.

В районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России