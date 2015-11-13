Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР

В Минобороны рассказали о взятии контроля над населенным пунктом в ДНР.

Союзные силы ЛНР и ДНР вместе с ВС РФ освободили поселок Пески на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 13 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что в настоящее время под городом Донецком ведутся за контроль над Авдеевским укрепрайоном. Сейчас территория находится под защитой ВСУ. Сражения с противником ведутся в городской черте. Вооруженные силы Украины лишились двух рот 72-й механизированной бригады.

Пресс-секретарь ГШ ВСУ Штупун заявил, что союзные силы ВС РФ и ДНР отброшены назад.

Фото и видео: Минобороны России