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Союзные силы освободили поселок Пески в ДНР

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В Минобороны рассказали о взятии контроля над населенным пунктом в ДНР.

Союзные силы  ЛНР и ДНР вместе с ВС РФ освободили поселок Пески на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 13 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. 

В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что в настоящее время под городом Донецком ведутся за контроль над Авдеевским укрепрайоном. Сейчас территория находится под защитой ВСУ. Сражения с противником ведутся в городской черте. Вооруженные силы Украины лишились двух рот 72-й механизированной бригады.

Пресс-секретарь ГШ ВСУ Штупун заявил, что союзные силы ВС РФ и ДНР отброшены назад.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, донбасс, игорь конашенков, минобороны, пески
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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