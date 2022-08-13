Пресс-секретарь ГШ ВСУ Штупун заявил, что союзные силы ВС РФ и ДНР отброшены назад

В ВСУ рассказали об отступлении ВС РФ по двум направлениям.

В утренних сводках от 13 августа в официальных заявлениях Генерального штаба Вооруженных сил Украины преобладают заявления о том, что у ВСУ "все хорошо".Соответствующей информацией с населением в рамках брифинга поделился официальный представитель военного ведомства Александр Штупун. Он уточнил, что российские войска и союзные силы Донбасса провели "безуспешную" атаку к западу от города Донецка. Он уверен в том, что наступательная операция ВС РФ провалилась по маршрутам Новоселовка Вторая – Красногоровка, а также Спартак – Авдеевка. Пресс-секретарь Генштаба ВСУ уточнил, что войска противника были отброшены назад.

Также украинское военное командование рассказывает об утрате контроля над населенным пунктом Пески. Александр Штупун полагает, что киевские силы несколько дней находятся в городской застройке Соледара и Бахмута, а поселок Нью-Йорк (Новгородское) окружен войсками ВСУ с двух сторон. В российских СМИ эту информацию считают "небылицами".

Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска.

Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV