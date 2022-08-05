Алексей Громов рассказал о переходе сил ВСУ из Семигорья в окраины Кодемы.

Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска. Информацию журналистам предоставил в рамках брифинга в местном медиа-центре от 4 августа начальник главного оперативного управления Алексей Громов. Специалист объявил о решении командования отойти из района Семигорье.

В ходе наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. ВСУ вынуждены были перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы. Алексей Громов, представитель Генштаба Украины

Эксперт подчеркнул, что 30 июля в результате активного применения Вооруженными силами России собственной боевой авиации, массированных обстрелов артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также проведения активных наступательных и штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка, силы обороны Украины были вынуждены покинуть территорию шахты Бутовка. Военные отправились оборонять участок, расположенный южнее Авдеевки.

Кулеба потребовал от Amnesty International (НКО-иноагент) доносить "системную" правду.

Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV