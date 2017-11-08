Оле Чехов рассказал о работе "Востока".

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали свыше 50 единиц бронированной техники противника, включая 21 танк. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами от 9 июня сделал руководитель местной пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт добавил, что по южнодонецкому направлениями артиллерия и авиация совершила огневое поражение по Вооруженным силам Украины. В этом регионе поражено восемь танков, 17 бронированных автомобилей, а также живая сила ВСУ. По запорожскому направлению - 13 танков, десять боевых машин пехоты (БМП), шесть бронированных автомобилей и личный состав ВСУ. Дополнительно военные смогли уничтожить при помощи средств противовоздушной обороны два беспилотника по типу "Фурия" и два дрона "Лелека". Олег Чехов заметил, что в ходе контрбатарейной борьбе ликвидированы два орудия артиллерии, размещенные районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.

Командир взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России