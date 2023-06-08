По его словам, украинские войска потеряли в боях более 100 единиц военной техники

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил потери украинских военных за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

По словам Шойгу, украинские войска потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники. В их число вошли 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин и три самоходные артиллерийские установки Krab.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ ночью безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении

Видео: Минобороны России