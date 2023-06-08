Шойгу: ВСУ ночью безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении

Глава Минобороны России рассказал о ситуации на СВО и контрнаступлении ВСУ.

На Запорожском направлении в зоне специальной военной операции в 01:30 утра 8 июня Вооруженные силы Украины с численностью до полутора тысяч человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделал министр по обороне Сергей Шойгу.

Силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Известно, что отечественная артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая была отправлена киевским режимом на задачу по прорыву российской обороны на Запорожском направлении. За два часа противник лишился до 350 человек личного состава и 30 танков, а также 11 боевых машин пехоты.

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Фото и видео: Минобороны России