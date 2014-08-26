Минобороны: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса

Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Инцидент произошел вечером 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате подрыва есть пострадавшие среди мирного населения. Им оказали медицинскую помощь.
Конашенков отметил, что в настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.
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Видео: Минобороны России
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