Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО

Глава Минобороны рассказали о мероприятиях по наращиванию мощностей концерна.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу посетил одно из отечественных предприятий концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Чиновник прибыл туда для проверок выполнения государственного оборонного заказа по противовоздушным системам. Об этом рассказали представители пресс-службы военного министерства РФ. Высокопоставленный гость изучил работу цехов по производству современных зенитных управляемых ракет. Эксперт обозначил необходимость по сокращению сроков создания новых производственных мощностей данного концерна. Добиться этой цели можно за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам.

Я езжу по предприятиям смотрю, что площадки запускаются за два три месяца…Одновременно идёт работа станка, тут же идёт монтаж и тут же идёт наладка следующего. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Эксперт добавил,что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована в стране и мире, а также демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

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Фото и видео: Минобороны России