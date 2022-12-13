ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 155 человек личного состава ВСУ на Донецком направлении. Соответствующей статистикой с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что дополнительно были уничтожены три бронированные машины противника, пять автомобилей а также одна гаубица. Боевые задачи выполнялись силами "Южной" группировки войск.

Входе активных действий подразделений и огня артиллерии уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России