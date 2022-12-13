Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на херсонском направлении уничтожили до 35 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также военную технику противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО показало кадры подготовки мобилизованных в расчетах ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10".

Фото и видео: Минобороны России