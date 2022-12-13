МО показало кадры подготовки мобилизованных в расчетах ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10"

Пресс-служба ведомства рассказала о тренировках военных, которые попадут на СВО по программе частичной мобилизации населения.

В российскои министерстве по обороне опубликовали в социальных сетях кадры боевой подготовки расчетов переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба" и зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" в составе Воздушно-десантных войск, укомплектованных мобилизованными военнослужащими. В пресс-службе ведомства уточнили, что тренируют новоприбывших опытные специалисты, которые обладают богатым опытом участия в зоне проведения специальной военной операции. Учебная программа дополняется при учете реальной обстановки на линии соприкосновения. Известно, что боевым расчетам ПЗРК и ЗРК удается успешно ликвидировать воздушные цели, которые имитируют самолеты и вертолеты противника.

Российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab.

Фото и видео: Минобороны России