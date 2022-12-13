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МО показало кадры подготовки мобилизованных в расчетах ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10"

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Пресс-служба ведомства рассказала о тренировках военных, которые попадут на СВО по программе частичной мобилизации населения.

В российскои министерстве по обороне опубликовали в социальных сетях кадры боевой подготовки расчетов переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба" и зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" в составе Воздушно-десантных войск, укомплектованных мобилизованными военнослужащими. В пресс-службе ведомства уточнили, что тренируют новоприбывших опытные специалисты, которые обладают богатым опытом участия в зоне проведения специальной военной операции. Учебная программа дополняется при учете реальной обстановки на линии соприкосновения. Известно, что боевым расчетам ПЗРК и ЗРК удается успешно ликвидировать воздушные цели, которые имитируют самолеты и вертолеты противника. 

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, вдв, верба, десант, зрк, минобороны, пво, пзрк, сво, стрела, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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