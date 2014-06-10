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В Петербурге создадут посвященный СВО музей
Сегодня, 15:56
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В Петербурге создадут посвященный СВО музей

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В стенах учреждения собираются выставлять фронтовые экспонаты.

В Петербурге будет создан музей, посвященный СВО. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. 

В стенах учреждения собираются выставлять фронтовые экспонаты: личные вещи и награды бойцов, письма, фотографии и видеозаписи. Ветераны уже готовы пополнить "копилку", например, бронежилет погибшего жителя Северной столицы, осколки пуль, извлеченные медиками в полевых госпиталях, осколок снаряда и другое. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургским контрактникам планируют начать оказывать материальную помощь за ранения. Так, 1 млн рублей выплатят получившим инвалидность I группы, 750 тыс. рублей – II и III групп. А 500 тыс. рублей получат бойцы за ранения, не приведшие к инвалидности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: музей, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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