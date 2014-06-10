В Петербурге создадут посвященный СВО музей

В стенах учреждения собираются выставлять фронтовые экспонаты.

В Петербурге будет создан музей, посвященный СВО. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

В стенах учреждения собираются выставлять фронтовые экспонаты: личные вещи и награды бойцов, письма, фотографии и видеозаписи. Ветераны уже готовы пополнить "копилку", например, бронежилет погибшего жителя Северной столицы, осколки пуль, извлеченные медиками в полевых госпиталях, осколок снаряда и другое.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургским контрактникам планируют начать оказывать материальную помощь за ранения. Так, 1 млн рублей выплатят получившим инвалидность I группы, 750 тыс. рублей – II и III групп. А 500 тыс. рублей получат бойцы за ранения, не приведшие к инвалидности.

Фото: Piter.TV