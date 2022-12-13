Российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab

Иван Бигма рассказал о ситуации на СВО.

Российские Вооруженные силы на Северском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab вместе с боевым расчетом. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал руководитель пресс-службы "Южной" группировки войск Иван Бигма. Эксперт пояснил, что также отечественная гаубичная батарея второго армейского корпуса ликвидировала наблюдательный пункт и огневую позицию противника в зоне специальной военной операции. Речь идет о минометном расчете, который находился на балансе 81-ой бригады ВСУ.

Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом. Иван Бигма, эксперт

Уточняется, что на Авдеевском направлении расчеты батареи гаубицы "Мста-Б" при поддержке штурмовых групп уничтожили взводно-опорный пункт с живой силой и огневыми средствами ВСУ. Вблизи Марьинки силы мотострелкового соединения в ходе боев уничтожили группу пехоты противника, которая имела в своем составе до восьми человек. Дополнительно военные сбили беспилотник противника. В рамках проведения контрбатарейной борьбы в районе промышленной зоны около населенного пункта Георгиевка батарея САУ "Мста-С" поразила артиллерийское орудие ВСУ Д-20 вместе с расчетом.

Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости