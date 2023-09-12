ВС России уничтожили боевую машину РСЗО T-122 Sakarya производства Турции

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российское министерство по обороне в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции впервые сообщило об уничтожении 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya турецкого производства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал руководитель пресс-службы "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский. Он объяснил, каких успехов бойцы достигли за минувший день на купянском направлении. Он добавил, что артиллерия совершила удары по живой силе и технике ВСУ в районе Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Вм общей сложности противник лишился до 25 человек личного состава и несколько единиц техники.

За сутки уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "запада"

Напомним, что РСЗО Т-122 Sakarya выпускает предприятие Roketsan Missiles Industries Inc с 1995 года. Речь идет об аналоге советской и российской системы "Град". Дальность поражения этого комплекса составляет до 40 километров. Техника способна использовать кассетные боеприпасы.

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Фото и видео: Минобороны России